ÉDITO - Visite du pape à Marseille : "Deux sujets divisent l'opposition, la laïcité et l'immigration", selon Ventura

Emmanuel Macron et le pape François en octobre 2022 (illustration).

"Assister ou pas à la messe du Pape", telle est la question qui divise les différents camps politiques, à la veille de la grande messe donnée par le Pape François dans l'enceinte du stade Vélodrome à Marseille, samedi 23 septembre. Emmanuel Macron a annoncé qu'il assisterait à cette messe, suscitant ainsi les critiques d'une partie de la classe politique, qui lui reproche de ne pas respecter la séparation entre l'Église et l'État.

Pour autant, ce n'est pas seulement un sujet de "gauche" ou de "droite" : ce n’est pas parce que vous revendiquez les racines chrétiennes de la France comme à droite que vous trouvez normal d’assister à cette messe. Comme ce n’est pas parce que vous voulez accueillir tous les migrants comme le dit le Pape, que vous irez à la messe aussi.



En fait il y a deux sujets qui divisent les partis politiques à propos de cette messe : la laïcité et l’immigration. À gauche, tout le monde n’est pas contre la présence du Président : il y a ceux comme Benoit Hamon qui préfèrent mettre en avant le discours d’ouverture du souverain pontife en faveur des migrants, discours soutenu par le maire de Marseille, le divers gauche Benoit Payan.



Des divisions aussi marquées à droite ?

Mais la droite aussi est devant un dilemme : en général à droite chez Les Républicains mais aussi au Modem, on est plutôt prompt à afficher ses racines chrétiennes. On aime bien raconter son chemin de Compostelle et il y a un grand respect pour le pape François, la figure de l’Église.