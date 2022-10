INVITÉ RTL - Pénurie de carburants : la CGT "ne peut pas prendre en otage la France", dit Bruno Retailleau

Face à la pénurie de carburants, "je dis au gouvernement 'attention ça suffit', ça n'a que trop duré. Un syndicat, même pour des causes qui peuvent apparaître comme juste, ne peut pas prendre en otage la France", lâche Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains (LR) au Sénat, invité du Grand Jury, dimanche 9 octobre. Et son ennemi est tout trouvé : "je vise la CGT", en négociations avec Total et Exxon pour (entre autres) une augmentation des salaires, qu'il oppose à la réaction plus mesurée de la CFDT face à cette "grève préventive".

"Il faut sortir de cette culture de la grève, de la gréviculture", ajoute-t-il, réclamant de "résoudre les causes et (d')arrêter de traiter les conséquences". Il demande alors au gouvernement "une réquisition pour libérer la force de production de nos raffineries" d'un certain nombre de syndicats.

"Lorsqu'il y a obstruction, il y a un certain nombre de principes de droit que la force publique peut parfaitement faire respecter. C'est ce que je demande au gouvernement face à une situation qui a trop duré", insiste-t-il. "Le gouvernement est en train de défausser", reproche Bruno Retailleau qui estime que "le droit de grève doit s'accorder avec d'autres libertés".

