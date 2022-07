INVITÉ RTL - Législatives 2022 : Dupond-Moretti confie avoir voté pour un candidat de la Nupes

Venu défendre son bilan en tant que ministre de la Justice depuis plus de deux ans, Éric Dupond-Moretti était l'invité de RTL ce lundi 25 juillet. Il en a profité pour expliquer certaines réformes voulues par le gouvernement et n'a pas manqué de critiquer et d'attaquer les députés du Rassemblement national.

Tout en affirmant une volonté de "co-construsion" avec les différents bords politiques de l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux a plusieurs fois appelé à une "majorité de projet". Interrogé sur le rôle des députés de la Nupes et sur leur présence dans l'arc républicain, Éric Dupond-Moretti a confessé avoir voté pour un de leurs candidats lors des dernières élections législatives.

"Il y a un certain nombre de députés de la Nupes qui sont républicains. Je pense à ceux qui appartiennent à un parti de gouvernement. Dans ma circonscription, j'ai voté pour quelqu'un de la Nupes qui appartenait à la gauche démocratique".

