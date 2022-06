INVITÉ RTL - Groupe unique à l'Assemblée : "Une proposition intéressante pour ne pas laisser la main au RN", dit Quatennens

Les élections législatives ont livré leur verdict : les troupes d'Emmanuel Macron n'ont pas obtenu de majorité absolue à l'Assemblée nationale. "Une véritable gifle pour la macronie", selon le député Adrien Quatennens, candidat Nupes réélu dans la 1ère circonscription du Nord. Conséquence, la Première ministre Élisabeth Borne "n'est pas en état de gouverner" selon lui. "Ce gouvernement est discrédité par les urnes", estime celui qui est une force vive de La France insoumise depuis plusieurs années.

Alors que les socialistes, EELV et les communistes ont d'ores et déjà dit "non" à la formation d'un seul et même groupe dans l'hémicycle, proposée par Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens tempère et affirme que "la situation politique qui apparaît à l'issue du scrutin est inédite et même nous ne l'avions pas anticipée".

"C'est une proposition qui m'apparaît très intéressante au vu du contexte politique et pour ne pas laisser la main au Rassemblement National", estime l'élu du Nord. En effet, sans accord des partis de gauche, le Rassemblement national demeure la première force d'opposition avec 90 députés élus.

"L'idée sera de dire que nous avons toutes et tous été élus dans le cadre de la Nouvelle union populaire écologique et sociale et qu'on devrait pouvoir s'organiser pour avoir un seul et même groupe commun à l'Assemblée", conclut-il.

