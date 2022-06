Législatives 2022 : la démission de Borne est "une option sur la table", mais "pas actée"

À l'issue des législatives, c'est donc une Assemblée nationale éclatée en trois, voire quatre blocs qui se dessine. Gérable ou ingouvernable, quoi qu'il en soit, c'est un trou noir politique, on n'a jamais vu ça sous la Ve République. Alors comment Emmanuel Macron va-t-il gérer cette situation ?

Il ne peut pas se tourner vers la Nupes qui se situe dans l'opposition, ni vers le Rassemblement national. Va-t-il se tourner vers les LR ? Mais on l'a entendu, les LR sont pour l'instant très divisés, certains semblent partants pour une alliance de circonstance mais pas systématique, d'autres n'en veulent pas du tout. Donc cela pourrait être une majorité au cas par cas, texte par texte. Ce serait un casse-tête permanent, sorte de coalition au coup par coup.

Il y a quelque chose qui est assez symptomatique ce lundi matin 20 juin : est ce que la Première ministre va remettre sa démission conformément aux usages ? RTL a contacté le cabinet de la Première ministre et pour l'instant, c'est "une option qui est sur la table", mais "ce n'est pas encore acté". Et sera-t-elle renommée derrière ? Tout ça n'est pas très clair. Elle a mis presque 2h30 ce dimanche pour s'exprimer, on n'avait jamais vu ça au moment des élections législatives. C'est dire l'embarras du gouvernement aujourd'hui et de l'exécutif à gérer une situation totalement inédite.

