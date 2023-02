INVITÉ RTL - Légion d'honneur remise à Zelensky : "Excessif et dangereux", selon Dupont-Aignan

Emmanuel Macron a reçu mercredi 8 février le président ukrainien Volodymyr Zelensky au Palais de L'Élysée. Le chef de l'État lui a remis la Légion d'honneur alors que le président ukrainien réclame plus d'aide militaire de la part de la France, notamment des avions de chasse. Emmanuel Macron a affirmé que des avions de chasse ne pourraient "en aucun cas" être livrés "dans les semaines qui viennent".

"De ne pas livrer d'avions oui. Mais je pense qu'il y a urgence à sortir de ce conflit au plus vite", a réagi Nicolas Dupont-Aignan ce vendredi 10 février sur RTL. "Poutine est très affaibli. L'Ukraine est en train de sacrifier son peuple", juge l'ancien candidat à la présidentielle. "J'aimerais que la France retrouve une politique gaullienne, présente un plan de paix et ne suive pas Zelensky qui est un jusqu'au-boutiste", dit-il.

Selon le président de Debout la France, "on a changé de logiciel avec Zelensky en ce moment. (...) Il ne faut aider l'Ukraine que dans une limite bien raisonnable. Zelensky n'est pas maitrisable. (...) On est en train de ruiner l'Europe économiquement". Le député de l'Essonne dénonce également la stratégie d'Emmanuel Macron : "On est dans une dictature de l'émotion, du spectacle, qui est en train de ruiner l'Europe. De lui remettre la Légion d'honneur, je trouve ça excessif et dangereux. Emmanuel Macron surfe sur le spectacle. On est en train de sortir de l'histoire pour 50 ans et il y en a deux qui se frottent les mains, les États-Unis et la Chine".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info