Climat : Jean-Marc Jancovici explique ce qu'est le climatoscepticisme

On désigne généralement sous le nom de "climatosceptiques" des gens qui remettent en cause le fait que l'homme ait une action sur l'évolution du climat à court terme. Ce qui nous arrive en ce moment à l'échelle du siècle est très court au regard de l'évolution naturelle du climat.

On trouvait, il y a quelques années, des gens qui disaient que le climat ne changeait pas. D'autres disaient que le climat change, mais que nous n'y étions pour rien dans cette histoire, que ce n'était pas la peine de descendre de notre voiture ou de moins nous chauffer. Paradoxalement, cette catégorie de personnes n'est pas devenue moins nombreuse à mesure que l'on observait autour de nous le climat se dérégler de manière croissante.

Chaque été, on voit la forêt brûler de plus en plus, les canicules marines se répéter, les glaciers fondre. Pourtant, le nombre de climatosceptiques ne diminue pas. C'est même pire : sur les réseaux sociaux, un certain nombre d'entre eux sont organisés, et mènent des agressions contre un certain nombre de climatologues ou de vulgarisateurs qui essayent d'expliquer comment les choses se passent.

Cela veut dire qu'ils expriment un désarroi. On a tendance parfois à penser qu'ils ont de bons arguments scientifiques à faire valoir. Il faut bien comprendre qu'un débat scientifique, cela ne se fait pas au bistrot du coin. On fait des études, qu'on publie après une évaluation par des gens qui font le même métier que vous.

Ce sont les gens qui étudient le climat qui sont capables de dire si d'autres personnes racontent des bêtises ou non sur le sujet. Ce débat est mené de manière très rigoureuse dans les revues scientifiques. Je n'ai jamais vu un climatosceptique capable de mettre à l'appui de ce qu'il raconte un article qui aurait été publié dans une revue scientifique à comité de lecture.

En réalité, la problématique derrière est celle-ci : si le problème du climat est réel, cela va vraiment nous obliger à changer nos habitudes, nos repères. C'est quelque chose que l'on n'aime pas, et certaines personnes l'expriment de manière particulièrement agressive. C'est le cas des climatosceptiques. Face à leur désarroi, la meilleure manière de recréer de la certitude, c'est de fixer un cap clair, dans lequel on comprend le rôle qu'on a à jouer, et d'y aller.