"Nos vies seront écologiques ou ne seront pas", avait assuré Emmanuel Macron, lors de campagne en avril 2022, avant sa réélection. L'État doit réduire de façon concrète ses émissions de gaz à effet de serre avant le 31 décembre, à la suite de la plainte du collectif d'associations baptisé l'Affaire du siècle.

Invité de RTL, mercredi 28 décembre, Jean-François Julliard, le directeur général de l'association Greenpeace France, qui fait partie du collectif, a dit qu'il attendait encore une réponse du gouvernement et d'Elisabeth Borne. L'État a déjà été condamné deux fois pour inaction climatique. "On attend, désespère-t-il. L’État a encore trois jours avant le 31 décembre mais pour l’instant, on n’a pas eu de réponse, ni de manière directe par le gouvernement, ni en réponse au courrier que nous avons adressé à Mme Borne pour lui demander de nous lister les mesures prises en 2022 et celles qu’elle compte mettre en place en 2023 pour rattraper le retard et réparer le préjudice" qui vaut à la France des condamnations.

Le président de Greenpeace souhaite que l'État mette en œuvre des politiques publiques pour réparer le préjudice écologique. "Le problème, c'est que ça ne bouge pas assez vite", a assuré Jean-François Julliard. "Ce qui nous choque avant tout, c'est le décalage affiché par le gouvernement et par Emmanuel Macron en premier chef et la faiblesse des actes posés", a-t-il détaillé.

Il a dénoncé le double discours d'Emmanuel Macron, qui s'est exprimé régulièrement sur le climat à l'international. "Les actes qui en sortent sont toujours largement insuffisants face aux enjeux", a-t-il ajouté. Concrètement, il a demandé d'agir dans les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre en France : le logement, les transports, l'agriculture. Si l'État ne répond pas à cette demande, il devra payer 78 millions d'euros par semestre.

