Emmanuel Macron avait donné rendez-vous aux Français sur les réseaux sociaux ce dimanche 13 novembre. Il y a quelques jours, il avait proposé aux twittos de lui poser leurs questions en matière d'environnement. Le chef d'État a tenu sa promesse et y a répondu.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas filtré les questions. Sur une critique de l'un d'entre eux, qui rappelle que la France avait été condamnée deux fois pour inaction climatique, le président Macron a répondu sèchement que ce n'était pas "pour sa pomme". La raison pour lui : il n'était pas encore élu.

"Cela a été un slogan pour beaucoup dans l'opposition mais moi j’aime bien chercher la vérité. Nous nous sommes fait condamner pour inaction climatique sur la période 2015-2018 parce que la France n’a pas été au rendez-vous des objectifs. Il se trouve que j’ai été élu en mai 2017. Et que j’ai commencé à passer des lois à partir de l’été (...) Donc vous êtes très sympathique d'essayer de m’en coller une sur Twitter, mais la condamnation pour non-action climatique, c’est plutôt pas pour ma pomme", a-t-il lancé.

Après cette réponse assez directe, le président Macron a tenu à rappeler le cap du pays en matière d'environnement : "On a mis les bouchées doubles, durant le quinquennat passé 2017-2022, on a réduit deux fois plus vite nos émissions qu’on avait faites dans les cinq années passées. Ce qu’on va faire dans la période 2022-2027, c’est d’aller encore deux fois plus vite et c’est possible", a-t-il dit.

