À l'heure où les Russes célèbrent le "jour de la Victoire" sur le nazisme ce lundi 9 mai, l'Ukraine continue d'être assiégée par la Russie et les combats redoublent d'intensité. Sur RTL, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, a estimé qu'"il faudra faire entrer l'Ukraine dans la famille européenne et dans le projet politique européen", comme l'a appelé de ses voeux le président Volodymyr Zelensky à plusieurs reprises.

"Oui l'Ukraine aura sa place dans le projet politique européen mais non, ça ne peut pas être la même Union européenne", a insisté Clément Beaune. "On ne peut pas avoir une Union européenne à plus de trente membres ou trente-cinq dans les années qui viennent, sans changer en profondeur les choses, donc il faudra faire différemment", a précisé le secrétaire d'État.

"On voit bien que c'est déjà difficile à 27 et avec le principe d'unanimité de décision, on avait dit non à la Macédoine, on avait dit non à l'Albanie parce qu'on a posé des exigences. La Macédoine du Nord et l'Albanie sont aujourd'hui dans un processus, elles vont rentrer en négociations avec l'Union européenne, mais on doit la réformer", a renchéri Clément Beaune. "On peut imaginer que, dans son discours (au Parlement européen ce lundi 9 mai, ndlr), Emmanuel Macron, abordera la question de l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine", a-t-il aussi fait savoir.

