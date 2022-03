INVITÉ RTL - Philippot tacle Zelensky qui ne fait pas "preuve de dignité et responsabilité"

Devant le Parlement français mercredi 23 mars, Volodymyr Zelensky a demandé aux entreprises françaises de quitter la Russie. Invité dans Les Auditeurs ont la parole, Florian Phlippot a déploré que le président ukrainien ait listé ces sociétés françaises, "ce qu'il n'a fait dans aucun autre pays", leur demandant "de partir". "On devrait obéir, se tirer une balle dans la tête ?", interroge l'ancien député européen.

Et le président du mouvement des Patriotes de poursuivre son questionnement : "On croit que c'est en fermant Leroy Merlin, vendeur de clous, de pots de peinture et de planches, qu'on va régler le problème de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ? On est fous ?". Rappelant que la France a accueilli des réfugiés ukrainiens, envoyé des armes, de l'aide humanitaire, Florian Philippot estime que les exigences sont "disproportionnées" et qu'en "contrepartie on se prend des insultes" et que "nos entreprises sont stigmatisées".

Selon le soutien de Nicolas Dupont-Aignan, Volodymyr Zelensky "n'est pas loyal" et ne fait "pas preuve de dignité et de responsabilité". "Je veux la paix, la vraie", a-t-il conclu au micro de Pascal Praud de jeudi 24 mars.