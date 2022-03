ÉDITO - Présidentielle 2022 : Marine Le Pen peut-elle gagner ?

Dans les sondages, Marine Le Pen creuse l’écart au premier tour et elle le réduit au second tour. Alors, peut-elle gagner l’élection présidentielle ? Ce n’est pas le plus probable, mais ce n’est pas impossible. C’est bien "la plus dangereuse pour le second tour", nous disait encore un responsable de la majorité la semaine dernière. Car la même affiche, 5 ans plus tard, ne produira pas les mêmes effets. Ce ne sera pas une redite de 2017. D’abord, cette fois-ci, Marine Le Pen gagnera le débat de second tour.

Oui, "parce qu’elle sera forcément moins mauvaise que la dernière fois", anticipe déjà un responsable de la majorité. Donc tout le monde considérera qu’elle a appris, qu’elle a réussi son débat. "Ses faiblesses de 2017 feront sa force de 2022", a résumé cet élu. "Ce sera difficile, Marine Le Pen a un côté libéré. C’est la première fois qu’elle se fait plaisir", rajoute un ministre.

Débarrassée de ceux qui sont partis chez Zemmour, dédiabolisée, elle est elle-même, Marine Le Pen n’a plus le syndrome de l’imposteur. Tous les proches d’Emmanuel Macron ont regardé la candidate du Rassemblement national dans ses dernières émissions et tous font le même constat : "Humainement, tactiquement et politiquement, elle fait une bonne campagne".

Un sans faute ?

À la rentrée dernière, alors qu’émerge Éric Zemmour, elle choisit d’aller sur le terrain social et de parler de pouvoir d’achat. La suite des évènements lui donnera raison. Elle a pris un risque, elle a laissé le champ de l’immigration, l’un de ses totems politiques, à son nouvel ennemi Éric Zemmour. Résultat : le candidat de Reconquête! lui a servi de bouclier. Marine Le Pen est passée sous les radars et a pu encore adoucir son image. Aujourd’hui, sur la droite de l’échiquier, elle affiche 20% d’intention de vote, le double d’Éric Zemmour, autour de 10% et de Valérie Pécresse autour de 10% également.



En ce début de semaine, lundi, le second tour de l’élection présidentielle a été évoqué dans deux réunions le même jour, l’une au QG de campagne d’Emmanuel Macron et l’autre au QG de campagne de Marine Le Pen. Chacun se prépare. Du côté d’Emmanuel Macron, ses stratèges ont prévu de rappeler ses erreurs, ce qu’elle pouvait raconter pendant la pandémie par exemple. Ils s’attendent aussi à ce qu’elle vive un moment pas simple si Éric Zemmour la soutient.

Marine Le Pen a une réserve de voix

Du côté de Marine Le Pen, ses stratèges sont persuadés que 15 jours ne suffiront pas à la re-diaboliser. "On a fait baisser l’hostilité envers Marine Le Pen, celle contre Emmanuel Macron a augmenté", se persuade son entourage. Mais ça ne nous dit pas si Marine Le Pen a des chances de l’emporter.

Ce qui est nouveau dans cette élection 2022, c’est que Marine Le Pen a une réserve de voix. "80% des électeurs de Zemmour voteront pour elle", pense son équipe. Et une part de l’électorat de gauche, mais aussi de droite, pourrait se démobiliser. Le Front républicain n’existe plus.

L’espoir autour d’Emmanuel Macron, c’est que ce suspense, l’hypothèse d’une victoire de Marine Le Pen, recrée un peu de tension dans une campagne qui en manque jusque-là cruellement. "J’ai aucun doute qu’on va se faire peur", concède un proche du Président-candidat.