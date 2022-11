INVITÉ RTL - Grèves : "On n'est pas des gréviculteurs", dit Philippe Martinez de la CGT

Quatre journées de mobilisation depuis la rentrée. La dernière grève en date du jeudi 10 novembre a été très suivie dans les transports en commun mais peu de manifestants se sont rassemblés dans la rue. Invité de l'émission Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 13 novembre, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a affirmé : "On n'est pas des gréviculteurs".

"Le principe de base d'un syndicat est de dire qu'il y a un problème et que l'on veut négocier. Quand en face de nous, on ne veut pas négocier, qu'est-ce qu'on fait ? Quand le processus de dialogue n'aboutit pas, les salariés se fâchent et ils ont raison", a ajouté le numéro 1 de la confédération.

Chez Force ouvrière, le secrétaire général Frédéric Souillot, regrette des manifestations "saute-mouton" qui ne sont qu'une "succession de journées de grève, synonyme d'inefficacité et de démotivation". "C'est contre-productif", jugeait-il. En réponse, Philippe Martinez a indiqué que "les journées de mobilisation servent à soutenir tous ceux qui sont en grève, dont on ne parle pas". "Il y a des dizaines de milliers de salariés qui sont en grève (...) C'est beaucoup plus efficace quand tous les salariés sont unis. Il faut que les syndicats soient unis", a-t-il ajouté.

