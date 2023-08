INVITÉ RTL - Gérald Darmanin : "François Ruffin réfléchit, on ne peut pas ne pas l'écouter"

La course pour 2027 est-elle déjà lancée ? Avec l'impossibilité pour Emmanuel Macron de se représenter, certains noms circulent déjà dans la majorité, comme celui de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur organise ce dimanche dans son fief électoral de Tourcoing sa première rentrée politique, où sont attendus plusieurs ministres et plusieurs dizaines de parlementaires. Invité de RTL ce vendredi, Gérald Darmanin a maintenu le suspense sur sa candidature. "Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous parlons davantage aux classes populaires et aux classes moyennes", a-t-il insisté.

"Je suis gaulliste, j'ai rejoint le président de la République parce qu'il a nommé Édouard Philippe Premier ministre. Il ne faut pas retourner à la droite ou à la gauche. Il y a plein de gens de gauche à Tourcoing qui votent pour moi, et heureusement parce que c'est une ville de gauche depuis quasiment toujours", poursuit le ministre qui ne cache pas certains points en commun avec François Ruffin, député LFI. "Je dis que François Ruffin réfléchit. Je ne suis pas d'accord sur plein de choses avec François Ruffin, mais il réfléchit. Il dit que la question sociale est la plus importante, je pense comme lui. Je pense qu'elle est davantage importante que la question identitaire".

"Moi, j'ai les mêmes briques rouges. Dans la Somme ou à Tourcoing, c'est les mêmes petites maisons. Ruffin dit que les gens vont voter Le Pen, qu'on se trompe et que la gauche se trompe. On ne peut pas ne pas écouter Ruffin", estime Gérald Darmanin. "Ça ne veut pas dire qu'il faut voter Ruffin. Moi, je dis juste qu'il faut désormais prendre en considération l'immense majorité de ces ouvriers qui ont l'impression confuse de travailler et de ne jamais être aidés par l'État. Ce qui est à la fois faux, et qui en même temps correspond à un malaise profond parce que, par exemple, ils ne sont pas payés à la hauteur de leur travail", ajoute-t-il.