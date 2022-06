Mise en difficulté par le verdict des élections législatives, mais confortée par le président de la République, la Première ministre Élisabeth Borne a toute la confiance de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans sa périlleuse quête d'un accord de gouvernement avec les oppositions. Invité de la matinale de RTL, mardi 28 juin, Gérald Darmanin a estimé qu'Élisabeth Borne n'avait "pas un métier facile" mais qu'elle était "très courageuse". "Je la vois travailler depuis plusieurs semaines", "faisons-lui confiance", a-t-il demandé.

Interrogé sur le profil plus technocrate que politique de la cheffe du gouvernement, Gérald Darmanin a estimé que les mêmes procès en légitimité avaient accompagné la prise de fonction de ses deux prédécesseurs à Matignon.

"Il y a cinq ans, vos confrères m’avaient demandé si Édouard Philippe était assez légitime et assez politique. Il n’était pas député, il venait du Havre, il était un peu techno. Ça a été un grand Premier ministre. Après, on m’a demandé si Jean Castex était légitime. Il n’était pas élu, un peu techno. Et ça a été un grand Premier ministre. Élisabeth Borne sera une grande Première ministre", a-t-il affirmé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info