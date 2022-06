Législatives 2022 : Élisabeth Borne va-t-elle sauver sa place ?

Lors de son déplacement ce jeudi 23 juin, la Première ministre a voulu faire taire les doutes quant à son avenir. Et c'est un travail qui s'annonce compliqué pour Élisabeth Borne, au vu des critiques dont elle est la cible ces derniers temps. L'objectif n'a pas changé pour la Première ministre : elle doit, au mieux, débaucher des députés de l'opposition, au pire, trouver un terrain d'entente ponctuel pour pouvoir former une coalition, et pouvoir gouverner.

Élisabeth Borne a très mal pris les attaques "inélégantes", selon les mots de l'une de ses proches, de François Bayrou et d'Édouard Philippe. Dans Paris Match, la Première ministre met en garde : "J'ai une certaine autorité naturelle". Elle fera donc tout pour rester à Matignon, alors que les candidats pour la remplacer sont déjà légion. Parmi eux, François Bayrou donc, mais aussi Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, qui ne disent rien mais n'en pensent pas moins.

Un ministre confiait ce jeudi 23 juin à RTL : "Si jamais son départ est une condition pour obtenir une majorité, elle devra partir, quitte à être remplacé par un homme". La crise politique serait alors encore plus forte pour Emmanuel Macron.

