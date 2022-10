"On pourra donc passer l'hiver, c'était la priorité", assure-t-il. Invité du Grand Jury de RTL - LCI - Le Figaro dimanche 23 octobre, Thierry Breton est revenu sur la politique énergétique européenne, alors que celle-ci a profondément été réorientée à la suite de la guerre en Ukraine.



"Nous sommes aujourd'hui totalement découplés du gaz russe", a ainsi déclaré le Commissaire européen au Marché intérieur. Début mars, au début de l'invasion russe en Ukraine, l'ambition d'atteindre rapidement l'indépendance énergétique paraissait presque impossible, un plan prévoyant notamment d'y parvenir d'ici 2027. "Personne ne pensait qu'on saurait le faire tant on dépendait de la Russie", rappelle Thierry Breton. "On était à 40% on n'est plus maintenant qu'à 7%", précise-t-il.



Alors que "la Russie n'est plus un partenaire fiable", l'Union européenne a dû trouver comment remplacer "155 milliards de mètres cubes de gaz russe par autre chose". Une démarche qui n'est pas sans répercussion sur les citoyens européens, confrontés à une forte augmentation des prix de cette énergie.

