Énergie : accord en vue des Vingt-Sept pour "contenir les prix", annonce Charles Michel

La guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie ont provoqué une explosion des prix du pétrole, du gaz et de l’électricité. Depuis, les pays de l'Union européenne ne trouvent pas d'accord. En cause : les intérêts divergents des différents États notamment. Jeudi 21 octobre, les dirigeants des pays membres ont entamé une réunion pour tenter de trouver une réponse commune.

Les dirigeants des Vingt-Sept se sont finalement mis d'accord, dans la nuit de jeudi à vendredi, pour "travailler à des mesures" destinées à endiguer la flambée des prix de l'énergie, a annoncé le président du Conseil européen, Charles Michel.

"L'unité et la solidarité prévalent. Accord pour travailler à des mesures pour contenir les prix de l'énergie pour les ménages et les entreprises", a-t-il indiqué sur Twitter, sans livrer de détails, en particulier sur la question sensible d'un possible plafonnement des prix.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info