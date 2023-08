Éric Dupond-Moretti continue de cibler l'extrême gauche, deux mois après les émeutes et les violences qui ont touché toute la France. "On a fracassé des commissariats de police, Monsieur Mélenchon n’a pas condamné. Et à force de dire que la police tue, que les institutions ne valent rien… Ce sont des gens qui veulent foutre en l’air la République", s'est indigné le ministre de la Justice, mardi matin sur RTL. "Mais la République c’est aussi des services publics pour nos compatriotes", a poursuivi le Garde des Sceaux.



"On a fracassé des commissariats, des écoles… 20 lieux de justice ont été mis à terre. À Asnières, un vigile a failli brûler vif. À l’extrême gauche on souffle sur les braises en disant que tout est possible. Alors oui, affranchissez-vous des lois communes et faites ce qui vous passe par la tête", a poursuivi l'ancien ténor du barreau. "Je n’ai toujours pas vu de condamnations de l’extrême gauche sur cette question-là", a-t-il cinglé.

Éric Dupond-Moretti a également révélé que le coût des dégradations d'une vingtaine de lieux de justice pendant les émeutes s'élève à cinq millions d'euros au total. "Vous imaginez ce qu’on peut faire avec ça ? Ce sont des emplois de magistrats, de greffiers, la revalorisation de l’aide juridictionnelle. Il est normal que les condamnés mettent la main à la poche", a estimé le ministre.