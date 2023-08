Samedi 26 août 2023, le tribunal d'Aurillac (Cantal) a été saccagé par une dizaine d'individus encagoulés en marge d'une manifestation féministe en soutien à Marina, une femme poursuivie par la justice après s'être promenée seins nus dans la ville le 23 août dernier lors d'un festival de rue. Des salles d'audience ont été endommagées, des dossiers brûlés et six drapeaux français arrachés.

Bilan : 250.000 euros de dégâts, a estimé le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti qui s'est rendu sur place ce lundi 28 août, non sans une certaine colère. "Aucune cause ne justifie que des crétins décérébrés viennent brûler une juridiction. Alors j'espère que les auteurs de ces insupportables dégradations seront châtiés à la hauteur des exactions commises", a-t-il indiqué.

Et de poursuivre : "La discussion n'est pas de savoir si l'on peut se balader seins nus ou pas. La discussion, pour moi, à cet instant, c’est qu’une cause, quelle qu’elle soit, justifie, quand on n’est pas d’accord, que l’on s’en prenne à un bâtiment public, et en particulier à un tribunal. La réponse est non. On ne touche pas à la justice."

Visée pour "exhibitionnisme sexuel"

Pour rappel, contrôlée par des policiers, Marina avait refusé de couvrir sa poitrine à leur demande, avant d'être conduite au commissariat. Elle est depuis visée par une ordonnance pénale pour exhibitionnisme sexuel. "Autour de moi, les hommes font bien tomber la chemise par 38 degrés", s'est-elle justifiée sur Facebook.

Son interpellation a été donc à l'origine de la fameuse manifestation du 26 août où près de 1.000 personnes ont déambulé dans les rues. Leur revendication ? L'égalité des hommes et des femmes à se mettre torse nu.

Que dit la loi ? Elle ne détaille pas les parties du corps considérées comme sexuels autant chez l'homme que chez la femme. Cette question est d'ailleurs remontée jusqu'à la cour de cassation en 2020. A l'époque, la plus haute juridiction avait estimé que lorsqu'une femme montre ses seins, c'est bien de l'exhibition sexuelle.

