Nicolas Dupont-Aignan a-t-il caché sa contamination au Covid-19 ? Invité de RTL, leader de Debout la France l’affirme : “J’ai respecté toutes les règles“. "Je n'ai pas fait de communiqué de presse, explique-t-il. "J'ai passé dix jours auprès de ma femme dès qu'elle a eu a eu le Covid. Je me suis enfermé avec elle et le lendemain, je l'avais. J'ai respecté toutes les règles", assure-t-il.

“Quel intérêt de dissimuler ? Aucun intérêt“, poursuit-il. “Ce sont des calomnies” estime le candidat à l’élection présidentielle qui annonce attaquer le journal Libération en diffamation. Selon le quotidien, le député "se savait cas contact" de son épouse depuis plusieurs jours avant son diagnostic positif "et a pourtant continué de participer à des réunions" à l'Assemblée nationale.

"Si on essaye de me salir, c'est parce que justement, j'ai une position différente sur le Covid", dit Nicolas Dupont-Aignan. "Notre société française est en train de sombrer dans une hystérie dangereuse pour nos libertés, pour notre démocratie. Nous avons une élection présidentielle dont 110 jours. Et si on ne parle que du Covid, les Français vont se retrouver après l'élection présidentielle en se disant mais mince, on n'a pas eu de débat sur l'emploi, sur la sécurité, c'est sur l'hôpital".