Coronavirus : Moderna annonce travailler à un vaccin spécifique contre le variant Omicron

Alors que la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 ne cesse de se propager à la faveur du variant Omicron, le laboratoire Moderna annonce travailler sur un vaccin ciblant spécifiquement ce nouveau variant hautement contagieux. Invité de la matinale de RTL ce mardi 21 décembre, le vice-président du laboratoire, Dan Staner, indique que "les études cliniques seront lancées en début d'année prochaine" en vue du développement d'un futur vaccin "sous quelques mois".

En attendant, le numéro 2 de Moderna rappelle que "la seule défense contre ce variant contagieux reste les doses de rappel existantes". À ce propos, le laboratoire a communiqué lundi des premiers résultats de tests encourageants sur l'efficacité de la dose de booster contre le nouveau variant.

"La troisième dose actuelle de 50 microgrammes a démontré une augmentation des anticorps neutralisant de 37 fois face au variant Omicron et de 83 fois plus pour un dosage à 100 microgrammes", explique Dan Staner. Au regard de ces résultats, dont les données seront partagées dans les semaines à venir avec les autorités sanitaires de chaque pays, Moderna envisage d'ouvrir la réflexion sur la possibilité de proposer un double dosage de rappel pour les patients les plus à risque.