À quatre jours du réveillon de Noël, faut-il être inquiet de la situation sanitaire en France ? "Oui je suis très inquiet", confie le professeur Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon à Paris, invité de RTL ce lundi 20 décembre. "Je pense qu'il y aura une vague induite par le variant Omicron et sa contagiosité excessive", dit-il. "Je pense qu'il y a des zones d'ombre dans l'organisation sanitaire", poursuit Gilles Pialoux qui insiste sur l'importance de la 3e dose, "qui a "un effet majeur".

"Le rappel c'est maintenant", dit-il. Les gens "seulement" doublement vaccinés, ayant laissé passer le délais de la 3e vaccination ont "un surrisque d'avoir une forme sévère de la maladie", selon Gilles Pialoux, qui insiste également sur la nécessité des auto-tests, "il faut cribler ce virus qui arrive". "Le gouvernement va dans le bon sens", en transformant le passe sanitaire en passe vaccinal.

"Ce que je reproche c'est l'abandon du dépistage et on ne s'en sortira pas si on ne combine pas une politique de dépistage intensive, des mesures barrières et la vaccination", alerte Gilles Pialoux, qui dit également attendre les traitements. "On devrait pouvoir faire des PCR en plus de se vacciner", dit-il.