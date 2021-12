INVITÉ RTL - Coronavirus : "Le plan école est sous dimensionné", déplore Gilles Pialoux

Le Pr Gilles Pialoux, chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon.

Les vacances scolaires ont débuté, tandis que la France traverse une cinquième vague épidémique liée au variant Omicron. Entre la vaccination des 5-11 ans et le questionnement autour d'un éventuel report de la rentrée des classes prévue début janvier, les enfants sont sur le devant de la scène.

Invité de RTL lundi 20 décembre, le chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon à Paris, Gilles Pialoux, déplore "des zones d'ombre dans l'organisation sanitaire", notamment "le plan école (qui) est sous-dimensionné" et qui le sera "encore plus" avec le variant Omicron.

Citant des pays comme l'Autriche et le Danemark, qui ont régulièrement et largement dépisté pour que les enfants entrent dans les écoles, l'infectiologue dénonce "l'obsession de ne pas fermer les classes" et le manque de dépistage. Selon les chiffres officiels du ministère de l'Éducation nationale citées par Gilles Pialoux, 400.000 tests ont été proposés, 200.000 ont été faits, soit 0,1% des enfants. "C'est consternant", fustige-t-il.