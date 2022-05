À cinq semaines du premier tour des élections législatives, le Parti socialiste a récemment rejoint la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Invité du Grand Jury de RTL - LCI - Le Figaro ce dimanche 08 mai, Olivier Faure le Premier secrétaire du PS est revenu sur cette alliance et notamment sur les réactions de certains opposants à cet accord.

Lors du Conseil national du parti destiné à voter et à ratifier cette alliance, certains militants avaient en effet interpellé Olivier Faure lors de son discours, lui adressant notamment ; "Tu nous insultes". Une réaction qu'il a souhaité néanmoins tempérer, estimant que "les gens qui criaient n'étaient pas forcément les perdreaux de l'année. Ce sont des gens qui ont une certaine expérience de la vie politique et qui cherchaient là, à animer le Conseil national sachant que c'était retransmis".

Il a affirmé que cette altercation était "un coup politique", et que "ces trublions qui cherchaient à l'impressionner", ne le touchaient guère, au contraire "des gens sincères qui ne comprennent pas et à qui j'essaie d'expliquer". Olivier Faure s'est ainsi félicité d'avoir fait le choix "d'avancer ensemble et de mettre ses égos de côtés".

