Réforme des retraites : Emmanuel Macron est "un forcené", lance Boris Vallaud

Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a vivement critiqué "l'obstination" d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la réforme des retraites. "Certains présidents se grandissent d'écouter leur contradicteur, ça a été le cas pour le CPE ou encore pour les manifestations contre l'école libre sous François Mitterrand. De temps en temps l'obstination est mauvaise conseillère, on a un président qui est un forcené", est allé jusqu'à estimer le député socialiste.

"Quand vous êtes retranchés à l'Élysée et que vous n'écoutez que vous-même, je n'ai pas d'autre adjectif que celui-là", a assumé Boris Vallaud. "Je m'en désole, je préfèrerais qu'on ne soit pas dans cette situation-là. Je vois le pays fracturé", a poursuivi le député PS.

"Un coup de force et une crise démocratique"

Boris Vallaud a également réagi aux propos de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui a estimé cette semaine que la France se trouvait en "crise démocratique". "Vous me demandez si je vois le pays en crise démocratique ? Pour moi elle est aussi politique, institutionnelle et sociale. C'est bien le cumul de tout ça qui nous inquiète et nous désespère. C'est un coup de force et une crise démocratique", a appuyé le président du groupe socialiste à l'Assemblée.

"Quand vous discréditez le dialogue social, que vous marchez sur les partenaires sociaux, quand vous ne respectez pas l'institution parlementaire, quand vous avez des gens qui manifestent par millions : alors oui c'est un coup de force démocratique parce que vous dévitalisez une démocratie qui n'aspire qu'à vivre", a cinglé Boris Vallaud.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info