Réforme des retraites : Élisabeth Borne se confie et appelle à "l'apaisement"

Le gouvernement reste inflexible après une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, jeudi 6 avril. Mais dans quel état d’esprit se trouve l’exécutif, alors que des manifestations sont déjà prévues la semaine prochaine ? RTL a pu recueillir les confidences d’Élisabeth Borne, ni fébrile ni stressée, dans son bureau de Matignon. La Première ministre dit vouloir planifier la suite, en l’espérant plus tranquille.

La locataire de Matignon ne compte donc pas repartir sur les chapeaux de roue et appelle à "l’apaisement", une fois que la réforme des retraites aura passé l’étape du Conseil constitutionnel en fin de semaine prochaine. Des propos qui se démarquent de ceux d’Emmanuel Macron, qui a réitéré ses critiques contre les syndicats, et notamment la CFDT, ces derniers jours. "Il y a une nécessité de respecter une période de convalescence et de ne pas brusquer les choses", explique Élisabeth Borne. "Il faut un temps de décantation et d’apaisement", dit-elle.

"Donner du souffle à ce qu’on veut faire"

Pour sortir du brouillard actuel, la Première ministre estime aussi qu’il faudra redonner du sens à ce quinquennat chamboulé. Une tâche qui reviendra naturellement à Emmanuel Macron. "Il faut donner du souffle à ce qu’on veut faire", explique Élisabeth Borne.

Mais pour le faire avec qui ? Là, la Première ministre s’est fait une raison. Elle ne veut plus parler d’élargissement de la majorité, comme le lui demandait Emmanuel Macron. C’est impossible, visiblement, notamment avec Les Républicains. "Nous devons tirer toutes les leçons d’une majorité relative", dit-elle. Les lois, forcément plus consensuelles, seront donc discutées une par une. Un peu comme avant la réforme des retraites.



