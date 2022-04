Pour Yannick Jadot, "ce n’est pas sur la nourriture qu’il faut faire des économies". Après le scandale de contamination à la bactérie E.coli possiblement liée à la consommation de pizzas surgelées Buitoni, le candidat écologiste estime ce mercredi 6 avril sur RTL qu'il y a bien "un sujet de malbouffe dans notre pays". "En 10 ans, on est passé pour les 18-24 ans d'un taux d'obésité de 5% à 10%", affirme-t-il. "L'OMS prévoit un taux d'obésité à 25% pour les jeunes d'ici 15 ans si on n'agit pas".

Selon l'eurodéputé, pour y remédier, il faut faire des efforts à la fois à l'école ou dans les campagnes. "Mettons du 100% bio local à l’école", estime-t-il d'abord. "C'est un repas essentiel. Pour beaucoup, (...) c'est le principal repas équilibré de la journée". L'enjeu c’est aussi "de redonner du pouvoir d’achat pour bien manger”, mais aussi "pour pouvoir payer le juste prix de notre alimentation, qui soit une alimentation contrôlée et qui soit une alimentation de qualité."

Et sur ce sujet, "on ne règle pas la question du pouvoir d’achat par la pauvreté et la disparition des paysans". "Quand vous payez mal les paysans, ils disparaissent", assure le candidat écologiste. Aujourd'hui, "c'est 25 fermes qui disparaissent par jour. C'est 40% des paysans qui n'ont pas 350 euros par mois pour vivre. Ce système-là est aberrant".