publié le 02/05/2019 à 12:20

32 personnes étaient encore en garde à vue jeudi 2 mai, au lendemain de l'intrusion de nombreux manifestants dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. D'après nos informations, la sûreté territoriale de Paris a été saisie et une enquête a été ouverte.



La veille, des dizaines de participants au défilé ont fait brièvement irruption dans cet hôpital parisien, et certains ont même tenté de pénétrer dans un service de réanimation avant d'être délogés par la police.

Marie-Anne Ruder, directrice de l'hôpital, a raconté sur RTL comment elle a vécu cet incident. "Plusieurs dizaines de personnes s'étaient introduites dans l'hôpital" et ont tenté de rentrer dans le service de réanimation. "On a essayé de refermer ce portail", "ce qui s'est avéré impossible", précise-t-elle. "Il y avait des manifestants en civil", des 'gilets jaunes' et "des personnes dont le visage était en partie camouflé", se rappelle-t-elle.

En déplacement dans cet hôpital où un CRS a été admis pour une blessure à la tête, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a évoqué mercredi soir une "attaque" par des dizaines de militants anticapitalistes d'ultragauche "black blocs".