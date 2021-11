Insécurité, retraites, assurance-chômage : Xavier Bertrand se paie Emmanuel Macron

"Cela ne trompe personne", dit Xavier Bertrand. Invité de RTL ce mercredi 10 novembre, le candidat à l'investiture LR est revenu sur l'allocution d'Emmanuel Macron et a vertement fustigé son bilan. "Les Français veulent tourner la page de monsieur Macron", a-t-il assuré. Selon lui, le chef de l'État "ne comprend pas les Français. Il ne comprend pas la France".

"On est à la fin de son quinquennat. On est à quelques mois de l'élection présidentielle et maintenant, il va faire tout ce qu'il n'a pas fait pendant cinq ans. Soyons sérieux. Ça ne trompe personne", juge l'ancien ministre, pour qui Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur des enjeux de son mandat.



"Pour mener une réforme des retraites, il faut avoir du courage. Il n’en a pas", estime déjà le président des Hauts-de-France. "En revanche, en début de mandat, en début de quinquennat, il a augmenté la CSG pour les retraités et il les a privés d'une partie de leur pouvoir d'achat. C'est ça, le bilan d'Emmanuel Macron", ajoute-t-il.

Insécurité : "Où est la riposte de l'Etat ?"

Même chose du côté du nucléaire, Xavier Bertrand dénonce "le flagrant délit de mensonge ou d'incohérence", d'Emmanuel Macron. "En novembre 2018, c'était pas il y a un siècle, il annonce la fermeture de 14 réacteurs. Il laisse fermer Fessenheim et c'est le même qui vient nous dire 'écoutez, on va relancer le nucléaire'. Non, on ne peut pas lui faire confiance".

Il fustige également les résultats du président en matière de sécurité. "Où est la riposte de l'État ? C'est très important parce que la sécurité, c'est la première des libertés. Est-ce que le président de la République a ordonné à son gouvernement de faire ce qu'il faut ? Que la police aille dans ses quartiers pour procéder à des interpellations?", interroge-t-il.

Enfin, au sujet de l'assurance-chômage, Emmanuel Macron n'a fait que "rappeler la loi" mardi soir lors de son allocution. "Il a juste rappelé la loi qu'il a fait voter et qu'il n'applique pas. Voilà ce qu'il a dit : 'il n'y a rien de plus, rien de moins'. Mais il nous prend pour des imbéciles ou quoi?", s'emporte Xavier Bertrand.