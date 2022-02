INVITÉ RTL - Semaine de 4 jours : "Le sens de l'histoire c'est la réduction du temps de travail", affirme Jadot

Le sujet de la semaine de quatre jours revient sur la table. Après le PDG de Total qui a annoncé réfléchir à la question, c'est Yannick Jadot qui a affirmé ce mercredi matin sur RTL qu'il était prêt à y recourir.

"C'est une très belle initiative (...) et le sens de l'histoire, c'est la réduction du travail", a expliqué le candidat écologiste dans "un petit-déjeuner de la présidentielle". Pour que cette mesure voit le jour, Yannick Jadot propose une mise en place "adaptée à l'échelle locale".

Mais le leader d'EELV va plus loin et souhaite construire "une convention citoyenne pour réfléchir sur les temps de travail qui devraient intégrer l'enjeu du télétravail dont on voit bien qu'il repose la relation qu'on a avec le travail dans notre société". En proposant cette mesure, Yannick Jadot s'appuie sur les entreprises qui sont déjà passées à la semaine de quatre jours et assure qu'il n'y a pas "de baisse productivité, que les salariés sont mieux au travail et que la mesure est efficace au niveau économique".

Mais le député européen n'oppose pas cette mesure avec l'obligation de travail. "Pour gagner sa vie, il faut travailler", lance-t-il, mais Yannick Jadot aimerait "redonner du sens au travail, face aux candidats qui sont prêts à sacrifier les travailleurs". Pour "rendre de la valeur au travail", le candidat écologiste veut "augmenter le SMIC et renégocier les salaires très bas dans certains secteurs".