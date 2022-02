Le patron de Total, Patrick Pouyanné, a posé sur la table le débat de la semaine de quatre jours. Libérer une journée ou une demi-journée pour permettre aux salariés de prendre du temps pour eux, dans le but d'être plus efficaces et plus productifs. Cette méthode existe déjà dans quelques entreprises en France.

Ces entreprises restent minoritaires en France. Pour passer à 32 heures, la société de e-commerce LDLC a par exemple dû faire des contrats à temps partiel pour ses employés. Le bilan reste toutefois positif et de plus en plus de semaines d'entreprises envisager d'adopter cette option.

"Environ la moitié de nos adhérents se disent prêts à expérimenter ces solutions d'aménagement du temps de travail", confie Emeric Oudin, président du Centre des Jeunes Dirigeants. "On peut imaginer que pour un certain nombre de collaborateurs, des entreprises qui expérimentent la semaine de quatre jours soit un sujet de désirabilité".

Travailler cinq jours sur cinq, ce n'est pas non plus une montagne à franchir François Asselin, président de la CPME

Pour autant tout le monde n'est pas d'accord avec cette approche. "Si sur quatre jours le modèle économique de l'entreprise est plus rentable, pourquoi pas", assure François Asselin, président de la CPME. "Bien souvent, la réalité vous rattrape. Si vous devez livrer des clients le vendredi, il faut bien qu'il y en ait qui travaillent. Donc il faut ramener tout ça au niveau de chaque entreprise. Travailler cinq jours sur cinq, ce n'est pas non plus une montagne à franchir".

La réduction du temps de travail peut également effrayer certains employeurs mais aussi attirer de jeunes candidats, séduits par un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

