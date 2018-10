publié le 03/10/2018 à 07:38

Et si travailler moins faisait produire plus ? L'étude d'un chercheur de l'université d'Oxford vient appuyer les recherches favorisant à la fois le bien-être au travail et une meilleure productivité des employés. Jean-Emmanuel de Neve, professeur associé au département d'économie et de stratégie de la prestigieuse université britannique d'Oxford, est ainsi arrivé à la conclusion que travailler quatre jours par semaine boostait la productivité dans une entreprise.



Le chercheur a mené son étude sur 5.000 personnes travaillant quatre jours chez British Telecom pendant six mois. Celles-ci devaient évaluer leur degré de bonheur sur une échelle de notation allant de 1 à 5. Il en est ressorti qu'une semaine de quatre jours était reliée à un état d'esprit positif, comme le révèle le Telegraph.

Plus d'appels, une meilleure qualité des appels ainsi que des clients bien plus satisfaits ont été les bénéfices relevés. De quoi penser qu'un week-end de trois jours qui permettrait aux salariés d'avoir une vie personnelle plus accomplie entre famille et loisir, n'engendrerait pas une baisse de productivité ni de résultats pour l'entreprise. Ceci en payant les employés pour cinq jours de travail...