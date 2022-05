INFO RTL - Emmanuel Macron se rendra demain au séminaire de la majorité pour les législatives

Il ne fait plus aucun doute que la campagne des législatives est lancée. La majorité présidentielle, baptisée Ensemble, se réunit aux Docks d'Aubervilliers ce mardi 10 mai. Un événement qui marque officiellement le lancement de la nouvelle structure composée de Renaissance (anciennement La République En Marche), du MoDem et du parti d'Edouard Philippe Horizons.

Autre signe du démarrage en trombe de la campagne des législatives : Emmanuel Macron va rendre visite à ses troupes à l'occasion de ce séminaire, selon les informations de RTL. Une option un temps évoquée par le Journal du dimanche et Politico, et que RTL est en mesure de confirmer. Après avoir validé les investitures de la majorité présidentielle, le président de la République devrait adresser aux députés et aux candidats dans les circonscriptions "un discours de motivation", explique un député de la majorité.

Quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron présidera une cérémonie, organisée au Jardin du Luxembourg, dans le cadre de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info