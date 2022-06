Inflation : comment recevoir l'aide annoncée par Elisabeth Borne ?

L'inflation galopante est dorénavant l'inquiétude principale des Français. Alors que les prix alourdissent la facture des consommateurs, les hommes et femmes politiques tentent d'endiguer le phénomène. Ce mardi 7 juin, Elisabeth Borne a annoncé qu'une aide serait versée "à la rentrée" pour les plus modestes qui font face à la hausse des prix. Un coup de pouce pour les frais alimentaires.

"Dans l'urgence, avec l'inflation, ce sera une aide versée directement sur le compte en banque, en une fois, tenant compte naturellement du nombre d'enfants dans la famille", a détaillé sur France Bleu la Première ministre. Dans un premier temps, les bénéficiaires n'ont donc aucune démarche à réaliser. Si vous êtes éligibles, l'aide vous sera donc directement versée.

Cette première aide pourrait s'élever "à 150 euros", selon les prévisions de Dominique Chargé, président de la coopérative agricole lors d'une conférence de presse conjointe avec la FNSEA sur le chèque alimentaire. La Première ministre a indiqué qu'une "réflexion" sera ensuite lancée sur "un dispositif ciblé pour permettre à tous les Français d'accéder à des produits de qualité, des produits bio".

Un chèque alimentaire sur la table depuis deux ans

Repiquée parmi les propositions de la Convention citoyenne, et même déjà inscrite dans la loi Climat et Résilience à l'été 2021, l'idée d'un tel chèque circule depuis deux ans, sans jamais avoir été mise en œuvre. Le gouvernement a donc opté pour "deux dispositifs" : une aide à l'inflation et une "réflexion" sur ce chèque alimentation.

"Nous nous attachons à mettre un pied dans la porte pour que le gouvernement ne change pas d'avis, on tient à cette mesure structurelle", a dit Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.

Un geste pour les "gros rouleurs"

Ce mardi 07 juin, Elisabeth Borne a aussi annoncé un geste pour les "gros rouleurs" qui font face à la flambée des prix des carburants dans le sillage de l'invasion russe de l'Ukraine. La Première ministre a confirmé que la ristourne de 18 centimes sur les carburants, qui devait se terminer le 31 juillet, serait prolongée jusqu'en août.

Et "pour ceux qui font beaucoup de kilomètres par jour soit pour se rendre à leur travail, soit dans le cadre de leur travail", un dispositif "se mettra en place (...) à la rentrée pour (les) accompagner", a ajouté la cheffe du gouvernement.

