Après un week-end de l'Ascension réussi, les propriétaires de locations de vacances anticipent déjà le succès de cet été. "On sent que les Français ont une réelle volonté de partir en vacances cette année", s'enthousiasme Nicolas Dayot au micro de RTL. Le président de la fédération nationale d'hôtellerie de plein air (FNHPA) observe joyeusement les courbes des réservations qui s'envolent à nouveau.

Chez l'union des métiers et des Industries de l'Hôtellerie, le constat est le même. Les vacances estivales font carton plein. Pour le président, Laurent Duc, cette précipitation des Français vers les vacances "made in France" est une conséquence de la crise sanitaire du coronavirus. "Les Français ont découvert leur territoire et décident maintenant d'y rester", observe-t-il. Pour profiter de vos vacances sur le sol français sans trop de frais, voici trois astuces à emporter dans vos valises.

1. Réservez sans passer par les plateformes

Au bout de quelques minutes d'entretien, Laurent Duc assure qu'il existe quelques bons plans pour réserver des vacances à moindre coût. Et lorsqu'on l'interroge, il mentionne directement la marge prise par les plateformes pour la réservation des hôtels. Pour le président de l'union des métiers et des Industries de l'Hôtellerie, appeler directement l'hôtel ou votre lieu d'hébergement permet ainsi d'économiser jusqu'à 25%.

"Vous pouvez même les contacter directement pour obtenir 10% de réduction", avance Laurent Duc avec assurance. Pour Nicolas Dayot, le président de la FNHPA, il faut se prémunir de ne plus avoir de place si l'on s'y prend trop tard. "Il y a déjà énormément de réservations anticipées pour septembre par exemple. Si vous voulez partir à ce moment-là, il ne vaut mieux pas trop tarder", conseille-t-il.

2. Tournez-vous vers de nouvelles régions

Si les côtes sont très prisées par les Français lors des vacances estivales de juillet et août, les professionnels conseillent de s'éloigner un peu des lieux touristiques pour tenter d'économiser. "Si vous cherchez plutôt dans le Cantal, l'Auvergne, la Creuse ou le Nord de l'Hérault, vous pourrez déjà faire des économies", prévoit Laurent Duc. Et si vous décidez de partir un peu loin de chez vous, les bouchons peuvent vous effrayer. Alors pour Laurent Duc, il peut être préférable "de rester un jour de plus à la maison pour éviter les bouchons sur la route".



Pour Nicolas Dayot, le président de la fédération nationale d'hôtellerie de plein air (FNHPA), la redécouverte du territoire français est aussi la possibilité de partir juste à côté de chez soi. Ce dernier explique à la rédaction de RTL que 52% des clients français partent en vacances à moins de 400km de leur domicile. Une option qui permet d'économiser sur les frais des transports, et en particulier sur les frais d'essence.

3. Segmentez votre parcours de voyage

Si vous prévoyez de partir en vacances pendant une quinzaine de jours, rester dans le même hébergement durant toute votre période de vacances n'est peut-être pas la meilleure option. "Si vous partez 15 jours, vous pouvez réduire vos frais de 15% en logeant dans deux ou trois lieux différents plutôt qu'un seul", chiffre Laurent Duc le président de l'UMIH.

Selon le professionnel, la clé des vacances à moindre coût est la "flexibilité". "Si vous êtes flexibles, vous partez en voiture avec la tente dans la voiture en vous arrêtant sur le chemin des vacances à l'hôtel ou en camping". Pour Nicolas Dayot, le président de la fédération nationale d'hôtellerie de plein air (FNHPA), "l'itinérance est l'origine même du camping". L'option de la tente dans le coffre de la voiture se prête donc complètement à un voyage économe.

