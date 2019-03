Index des égalités femmes-hommes : Pénicaud dévoile sur RTL les bons et les mauvais élèves

et Marie-Pierre Haddad

publié le 05/03/2019 à 08:33

"En finir avec le plafond de verre" qui empêche les femmes d'accéder à certains postes d'encadrement. C'est la volonté affichée par une cinquantaine de patrons, dans une tribune publiée dans Le Journal du Dimanche, le 3 mars. Cette initiative suit celle poussée par le gouvernement : un index d'égalité femmes-hommes dans les grandes entreprises qui leur permettra de réduire les inégalités professionnelles.



Invitée à l'antenne de RTL ce mardi 5 mars, Muriel Pénicaud explique qu'il s'agit là d'une "première vague". "Au 1er septembre, les entreprises de plus 250 salariés seront concernées. Et au 1er mars de l'année prochain, ce sera celles de plus de 50 salariés. Aujourd'hui, les résultats vont être représentatifs des grandes entreprises, pas toutes mais ça va donner une première photographie", indique-t-elle.

Sur les 1.400 entreprises concernées, "un peu plus de 800 ont publié leurs résultats, il y en a plus de 500 qui ont commencé. Il y en a une centaine qui ne le font pas du tout", explique la ministre du Travail qui prévient que des sanctions financières pourront être engagées.

Qui sont les bons élèves ? "Sodexo, la Maïf et la CNP frôlent les 100 points", annonce Muriel Pénicaud. Qui sont les mauvais élèves ? "Il y a des groupes dont l'État est actionnaire. Ils ne sont pas sous la moyenne en tant que groupe mais ce sont les filiales. C'est le cas d'Engie, de Thalès et tous les groupes ont une filiale au moins où il y a un effort à faire", dévoile la ministre du Travail.