publié le 25/09/2019 à 12:45

Le prélèvement à la source, qui a changé la façon de récolter l'impôt, porte des fruits... inattendus : 2 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. "On a récupéré 1 milliard de plus que ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire 2 milliards d'euros supplémentaires", a affirmé le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin ce mercredi 25 septembre sur France Inter.



Cette somme correspond à "0,1 point de produit intérieur brut, c'est beaucoup d'argent". "Sans augmenter l'impôt des Français, on a fait une réforme qui fait rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État", s'est réjouit le ministre. La mise en place cette année du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu a permis de "faire payer les gens qui (auparavant) auraient dû payer l'impôt mais qui fraudaient ou qui étaient phobiques administratifs", a encore indiqué Gérald Darmanin.

Au total, l'impôt sur le revenu, qui est payé par 16,8 millions de foyers fiscaux sur un total de 38,3 millions, rapporte chaque année près de 75 milliards d'euros à l'État. Le projet de loi de finances pour 2020, qui sera présenté ce vendredi en Conseil des ministres, prévoit une baisse de 5 milliards d'euros de cet impôt, grâce à une baisse de 3 points du taux d'imposition de la première tranche, qui concerne 12 millions de foyers.