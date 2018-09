publié le 27/09/2018 à 23:34

Édouard Philippe contre Laurent Wauquiez. Le temps fort de L'Émission Politique aura tourné autour deux thématiques : l'immigration et l'Europe. Le président des Républicains juge que "la situation s'est dégradée" en France et assure que sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, il y aura "un million d'immigrés en plus".



Édouard Philippe a répondu : "L'année dernière, 242.000 titres de séjours ont été délivrés en France, dont 80.000 délivrés à des étudiants. Cette année, 85.000 titres de séjour au titre de l'immigration familiale. C'est un peu plus important qu'avant, mais pas dans l'énormité que vous évoquez".

C'est sur le sujet de l'Aquarius que le ton est monté entre les deux hommes politiques. "Votre gouvernement fait le jeu des passeurs", a lancé Laurent Wauquiez qui juge "hypocrite" et "pas raisonnable" d'accueillir une partie des migrants en France. En réponse, Édouard Philippe rappelle qu'il s'agit de droit international maritime. "Il commande que lorsqu'un bateau porte à son bord des personnes en situation de détresse elle doit les débarquer dans le port le plus proche", indique-t-il.