VIDÉO - Édouard Philippe sur sa phobie : "C'est con, mais c'est comme ça"

publié le 27/09/2018 à 21:00

Une phobie. Cette "crainte angoissante et injustifiée", selon la définition du Larousse, peut provoquer bien des complications. Invité de L'Émission Politique de France 2, Édouard Philippe confie qu'il a une peur irrationnelle des requins. Le premier ministre souffre ainsi de "squalophobie".



"Mais alors, vraiment la trouille, précise Édouard Philippe, dans une séquence diffusée sur les réseaux sociaux. La vérité, c'est que je ne baigne plus en mer (à cause des requins, ndlr). C'est con, mais c'est comme ça". Mais quid des requins en politique ? "Non, il n'y a pas de requins ici, il y a des gens qui peuvent être méchants. Ça ne me fait pas peur, mais les requins, ça me fait peur", nuance-t-il.

Un message bien précis envoyé à Laurent Wauquiez, face à qui il débattra lors de l'émission. "Ce débat Phillippe / Wauquiez, c'est aussi le choc de deux ambitions. Ces deux-là se ressemblent trop pour ne pas être à couteaux tirés", analyse Alain Duhamel.

Ce soir ne manquez pas #DerriereLaPorte la nouvelle séquence de @ThomasSotto dans #LEmissionPolitique : @EPhilippePM se confie (entre autres) sur l'une de ses plus grandes peurs... pic.twitter.com/i9cV92a83q — L'Emission politique (@LEPolitique) 27 septembre 2018