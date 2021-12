Hongrie : Macron joue les équilibristes au côté de Viktor Orban

Le chef de l'État est actuellement en Hongrie au côté du Premier ministre Viktor Orban. Une première pour un président français depuis 2007. Deux adversaires politiques, mais deux partenaires européens. Une journée d'équilibriste pour Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a joué la carte de l'apaisement, en tutoyant Viktor Orban et en prenant des photos avec lui devant le Danube. "Je crois à deux choses : la nécessité de respecter chacun des États membres et de comprendre comment ces tensions adviennent et de trouver par la discussion le cheminent qui nous permettent de tenir tous ensemble et être respectueux les uns des autres", a déclaré le chef de l'État en conférence de presse.

Une complicité recherchée aussi par Viktor Orban : "En mai Budapest est la plus jolie, mais décembre, c'est bon pour la politique", s'est réjoui le Premier ministre Hongrois.

La question des LGBTQ+ abordée

Et puis deuxième aspect de cette visite : la rencontre avec l'adversaire d'Orban aux législatives d'avril prochain. Parce que sur l'état de droit, rien ne bougera avant ces élections, comme l'a affirmé Emmanuel Macron. "J'ai évoqué le sujet des LGBTQ+, d'état de droit, de presse et de corruption. Mon sentiment est qu'il n'y aura pas d'avancée à court terme."

Défendre l'état de droit et la communauté LGBTQ+, mais promouvoir des intérêts communs avec Orban comme la défense européenne, Emmanuel Macron a joué sur les deux tableaux.