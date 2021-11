Hommages au général de Gaulle : son petit-fils dénonce une "récupération" des politiques

À 152 jours du 1er tour de la présidentielle, et 51 ans après la disparition du Général de Gaulle, c'est le passage obligé pour bon nombre de candidats. Rendez-vous à Colombey-les Deux-Églises.

Le défilé a commencé tôt ce 9 novembre au matin. Anne Hidalgo a même devancé le premier ministre Jean Castex un peu avant 9 heures. La candidate PS qui se sent socialiste et gaulliste. "Je suis gaulliste du 18 juin. Je pense que cet homme qui évidemment, a eu ce courage immense, cette vision, a porté la France", a-t-elle déclaré.

Puis, c'est au tour de Jean Castex de monter les quelques marches qui mènent à la tombe du général de Gaulle. "Grand serviteur de la France, il en fut. Ce qu'il a fait nous rend à la fois très humble et je crois aussi plus que jamais déterminé à servir notre pays", a-t-il dit.

Ce que nous voulons, c'est que dans le débat politique actuel, on garde une certaine dignité Pierre de Gaulle, petit fils du général

Le défilé va se poursuivre toute la journée et le petit fils du général, Pierre de Gaulle rappelle tous les candidats à la raison. "Je dénonce cette récupération et la famille n'est pas là pour apporter une caution politique à un candidat, quel qu'il soit. Et ce que nous voulons, c'est que dans le débat politique actuel, on garde une certaine dignité", a-t-il demandé.

Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan s'y rendront aussi. Puis les cinq candidats de droite arriveront ensemble, ou presque, car Valérie Pécresse a pris de l'avance. Elle a assisté ce matin à la cérémonie officielle devant la Croix de Lorraine.