Hollande conseille de "se méfier de ceux qui se disent ni de gauche, ni de droite"

publié le 16/09/2019 à 14:01

François Hollande tente de rallumer la flamme socialiste. L'ancien président de la République participait, dimanche 15 septembre, à la Fête de la Rose à Tulle, chez lui, en Corrèze. Devant 300 sympathisants, il a reconnu que le Parti socialiste avait certes connu des jours meilleurs mais qu'un sursaut était toujours possible.

Il l'a fait comme à chaque fois en donnant des petits coups de pattes à son successeur, mais sans jamais le nommer. Visiblement, François Hollande est en pleine forme et quand il s'adresse aux militants, c'est pour une véritable séance de coaching politique.

"Ne vous excusez pas. Dites que nous n'avons pas tout bien fait. Mais on a fait ! Les autres défont. Alors, allez-y avec cette force de conviction", dit-il. L'ancien président qui n'hésite pas à placer quelques attaques contre Emmanuel Macron. "Salvini en Italie, il fait une alliance avec des improbables. Il faut toujours se méfier de ceux qui se disent ni de gauche, ni de droite", a déclaré François Hollande.

Si on me demande des conseils (...) peut-être que je les donnerais François Hollande Partager la citation





Le public est conquis mais comme le souligne Julie Gayet, François Hollande joue à domicile. "Je me suis rendue compte que 30 ans de permanence ça marque. Il connaît tout le monde, tout le monde le connaît. C'est son pays", confie-t-elle au micro de RTL.

Désormais propriétaire d'une maison à Tulle, François Hollande n'envisage pas une seconde de remonter en première ligne des combats politiques, mais... "si on me demande des conseils ou des idées, j'ai plus de temps que les autres. Peut-être que je les donnerais", ajoute-t-il.