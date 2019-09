Macron "s'est transformé en Hollande", selon Zemmour

et Éric Zemmour

publié le 13/09/2019 à 10:24

À partir de lundi prochain de nouvelles mobilisations sont prévues contre la réforme des retraites : les avocats, les infirmières, les médecins, les kinés, les pilotes de lignes, les hôtesses et stewards, la direction générale des finances publiques (5.800 postes seront supprimés à la faveur de la réorganisation territoriales), EDF qui annonce une journée de mobilisation jeudi 19 septembre contre un projet de réorganisation. En plus de cela, 8 mois de "gilets jaunes", avec une nouvelle opération de blocage du dépôt pétrolier de Vatry (Marne), la grève des urgences avec 250 sites toujours grévistes et le ras-le-bol des policiers.

Pour Nicolas Domenach, c'est certain, "il y aura épreuves de forces". Selon le politologue, "les Français ont un sentiment d'injustice face à l'action du gouvernement, et ça, c'est une bombe à retardement". Et de l'autre côté, il y a les "syndicats qui ont été laminés par les derniers conflits sociaux sous Hollande comme sous Macron, mais qui gardent des bastions très forts". Pour lui, cette grève "ne sera pas forcément impopulaire".

Eric Zemmour, lui, considère qu'Emmanuel Macron "n'est plus le même qu'avant, il s'est transformé en Hollande. Il essaye de faire comme Hollande". Pour preuves : "les précautions qu'il prend, il choisit la CFDT comme interlocuteur privilégié, ce sont toutes les stratégies de la vieille sociale démocratie", observe-t-il.