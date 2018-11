publié le 04/11/2018 à 14:43

L'appel à bloquer les routes le 17 novembre, relayé par l'extrême droite, connaît un écho grandissant dans l'opposition qui parie sur une vaste mobilisation pour étriller la majorité. Le mouvement est né ces dernières semaines après la hausse du prix du diesel qui alimente les deux tiers du parc automobile français.



Il s'est depuis traduit par des pétitions en ligne et appels à manifestation autoproclamées "citoyennes" et apolitiques, et reçoit aujourd'hui l'onction de certains partis.

Au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Ségolène Royal a indiqué : "Je soutiens et je comprends le mécontentement parce que les Français sont très intelligents, contrairement à ce que pensent parfois certains dirigeants qui prennent des décisions, en les attribuant à des raisons qui ne correspondent pas à la réalité".

Pas d'appel à manifester le 17 novembre

L'ancienne ministre de l'Environnement explique que "justifier cette hausse inconsidérée des taxes sur les carburants par l'écologie, c'est malhonnête. Les Français le savent. Il faut un moratoire sur les taxes qui sont trop élevées. Je demande au gouvernement de revenir à la trajectoire de la taxe carbone, telle qu'elle a été votée dans la loi de transition énergétique".



Que pense-t-elle du mouvement de blocage qui s'organise pour le 17 novembre ? "Si la question est de savoir si j'appelle à bloquer les routes, la réponse est non. Si la question est 'est-ce que je comprends', la réponse est oui", dit Ségolène Royal.



Les députés Les Républicains Guillaume Peltier et Damien Abad ont proposé un "chèque carburant" de 100 euros distribué à "13 millions de Français de province" qui n'ont "pas accès aux transports en commun", mesure pour compenser la "hausse excessive des taxes" sur le diesel. "L'idée que l'on redonne de l'argent à ceux à qui on prend trop, ce n'est pas une mauvaise idée. Je crains qu'un dispositif comme celui-ci ne coût plus cher qu'en mécanisme de mise en place, en processus de contrôle, que le rendement. C'est une fausse bonne idée", explique Ségolène Royal.