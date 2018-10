publié le 29/10/2018 à 15:06

"L'heure de la preuve", selon les membres du gouvernement, l'heure de vérité, d'après l'opposition. Le gouvernent tente de désamorcer la colère des Français concernant la baisse de leur pouvoir d'achat.



Même si Gérald Darmanin s'évertue à dire que le gouvernement n'a "jamais perdu de vue que si le pouvoir d'achat est une priorité - en particulier pour ceux qui travaillent - le rétablissement des comptes publics en est une autre". De son côté, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a assuré, dans Le Parisien, que le gouvernement serait "très vigilant" pour que les mutuelles n'augmentent pas leurs tarifs, pour compenser la mise en place du "reste à charge zéro" sur certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives.

La hausse des prix des carburants, l'augmentation de la CSG, ou encore la baisse de la taxe d'habitation atténuée par une hausse des taux de taxation décidée par certaines communes, semblent avoir douché de nombreux Français.

Violente charge de l'opposition

Selon un sondage Ifop réalisé pour le Journal du Dimanche, 72% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a "plutôt diminué" depuis la dernière élection présidentielle. 84% pensent que la politique du gouvernement ne permettra pas de l'améliorer d'ici la fin du quinquennat. Un avenir peu optimiste pour le gouvernement est donc pronostiqué par les Français.



Plusieurs membres de l'opposition ont pris le front du pouvoir d'achat pour attaquer l'exécutif. À commencer par Ségolène Royal qui a sonné la charge. Sur RTL, l'ancienne ministre socialiste de l'Environnement a affirmé que le gouvernement cherchait "à justifier un matraquage fiscal par l'écologie".



Un constat partagé par le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. "Emmanuel Macron ferait mieux de s’intéresser au pouvoir d'achat des Français parce que ça grogne de partout et les Français n'y arrivent pas. C'est ça la vérité. Il faut sortir de son bureau et aller entendre les Français", a-t-il insisté.

Des pétitions virales

Dans ce contexte, la pétition lancée par Priscilla Ludosky, une automobiliste en colère, sur "Change.org" pour faire baisser les prix à la pompe a déjà recueilli plus de 210.000 signatures. Et des appels à bloquer les routes et les autoroutes le 17 novembre prochain se multiplient sur les réseaux sociaux.



Une vidéo de Frank Buhler, qui se présente comme un délégué de circonscription du parti Debout la France, dans le Tarn-et-Garonne où il appelle à un tel blocage national "pour exiger une baisse des tarifs de l'essence", a été vue 2,6 millions de fois sur Facebook et était largement partagée jeudi.