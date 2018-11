VIDÉO - "On n'est pas couché" : Ségolène Royal dénonce le sexisme venu de son camp

publié le 04/11/2018 à 01:22

Ce que je peux enfin vous dire. C'est le titre du nouvel ouvrage de Ségolène Royal pour lequel elle est invitée sur le plateau de l'émission On n'est pas couché animée par Laurent Ruquier sur France 2.



L'ancienne candidate à l'élection présidentielle veut "briser la loi du silence" sur plusieurs sujets et notamment le sexisme en politique. "Pour un certain nombre d'hommes, les femmes sont encore des intruses en politique", confie-t-elle. Si le sujet est souvent abordé, cette fois-ci Ségolène Royal a décidé de pointer du doigt les attaques sexistes de son propre camp politique et notamment du Parti socialiste. Attaques qu'elle a subi lors de son accession au second tour de l'élection présidentielle en 2007.

Elle affirme notamment : "Je n'ai retenu que les attaques qui venaient de mon camp. Celles du camp adverse, c'est presque de bonne guerre". Parmi ces piques sexistes elle nomme Jean-Luc Mélenchon qui avait affirmé à son sujet que "l’élection présidentielle n'est pas un concours de beauté". Ségolène Royal n'a pas oublié qu'elle avait été lâché par les éléphants du PS en 2007 et cite plusieurs personnes dans son livre sans les nommer mais on comprend qu'elle parle notamment de Lionel Jospin, grand perdant en 2002 et de son ouvrage L'impasse qu'elle trouve sexiste.

"Pour un certain nombre d'hommes, les femmes sont encore des intruses en politique" @RoyalSegolene #ONPC pic.twitter.com/MXGWEr27hL — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 3 novembre 2018