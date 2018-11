publié le 06/11/2018 à 19:39

Avant même le blocage du 17 novembre, la colère est palpable chez certains Français. Alors que le prix des carburants est en forte hausse, Emmanuel Macron a essayé de déminer cette question ce mardi 6 novembre en annonçant notamment un chèque énergie pour les ménages modestes ou encore la défiscalisation de l'aide aux transports à l'ensemble.



Des annonces qui ne convainquent pas Christian Jacob. "On est en train de mettre en place un emplâtre sur une jambe de bois", lance le président du groupe Les Républicains . Invité de RTL ce mardi 6 novembre, il poursuit : "On est parti sur un système très compliqué et qui ne compensera pas la taxation supplémentaire que supportent les Français. Depuis un an, le prix du gazole a augmenté de plus de 30 centimes".

Si Emmanuel Macron a assuré que cette hausse n'était pas due à "bibi", Christian Jacob s'est montré beaucoup plus catégorique. "On peut lui imputer les taxes qu'il décide en étant enfermer dans une bulle, en ignorant que des Français ont besoin de prendre leur véhicule pour aller travailler, que tous les Français n'ont pas accès aux transports en commun, dénonce-t-il. Les taxes mises en place en 2019, expliquez moi ce que c'est si ce n'est pas faire marcher la pompe à fric ?"



C'est pourquoi, le patron des Républicains à l'Assemblée appelle à "arrêter de prendre les gens pour des imbéciles". "Pourquoi il décide de mettre en place une taxe si c'est pour inventer un système d'aides à côté ? On se fiche du monde".