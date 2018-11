publié le 06/11/2018 à 16:17

Le nombre de vols de carburant augmentent au même rythme que les prix à la pompe. Depuis les début de l’année, 10.000 ont été enregistrés par les autorités. Des cas de “siphonnage” certes, qui touchent principalement les poids lourds, les engins de chantiers ou les machines agricoles, mais pas uniquement.



Les stations-services sont également victimes de voleurs désormais en mesure de pirater électroniquement le déverrouillage des pompes, comme le 22 octobre dernier à Crèvecoeur-le-Grand, dans l’Oise.

Ce jour-là, les malfaiteurs viennent avec une télécommande capable de débloquer l’essence à distance et remplissent en quelques minutes des cuves et des bidons. Ces "voleurs à la télécommande" seront pris en flagrant délit, mais ils ne sont pas les seuls, selon la gendarmerie.

"On recense depuis le début de l’année 2017 cinq faits sur le département", confirme Sébastien Mahey, commandant en second du groupement de gendarmerie de l'Oise. Une pratique qui a déjà permis de dérober plusieurs milliers de litres de gazole et qui se développe, d’autant que les télécommandes saisies aurait été trouvées assez facilement sur internet.

Les poids lourds visés

Du carburant volé et vraisemblablement destiné à "alimenter un marché noir sur l'Île-de-France", s’inquiète le commandant Mahey. Une hausse des vols qui est directement liée à la montée des prix.



Particulièrement touchés par cette recrudescence : les entreprises de transports routiers. "On s'est fait voler 300 ou 400 litres de gazole, ceux qui ont volé ont percé le réservoir”, témoigne Jérôme Cotton, gérant d’une entreprise de transports dans l’Ain.



"C’est un poids lourd (...) qui se gare à côté, qui a une pompe et qui fait le plein en direct de son véhicule", explique-t-il. Les réservoirs des camions contiennent généralement entre 800 et 1.000 litres d'essence.



Les voleurs agissent la nuit, pendant que les chauffeurs routiers dorment. Alors que le nombre de plaintes augmentent, les transporteurs demandent le renforcement de la surveillance des aires de repos.