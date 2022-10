Le passe Navigo et le ticket de métro espérés sur iPhone à l'été 2023

Espérée depuis plusieurs années, la dématérialisation du passe Navigo et des tickets de métro a franchi une nouvelle étape cette semaine. Île-de-France-Mobilités a confirmé à RTL que la quasi-totalité des smartphones Android pouvaient désormais faire office de titres de transports numériques à la faveur de la dernière mise à jour de l'application IDF-Mobilités. L'organisme communiquera lundi sur l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité.

IDF-Mobilités travaille en parallèle à déployer le passe Navigo sur l'iPhone d'ici l'été prochain. Des tests sont actuellement menés avec le géant américain pour intégrer la fonctionnalité dans son fameux smartphone. Le processus est plus long que sur Android en raison des fortes exigences normatives d'Apple en matière d'expérience utilisateur. La firme américaine a notamment demandé l'envoi de portiques RATP à son campus de Cupertino pour faire des essais en condition.

Selon les derniers éléments communiqués par Île-de-France-Mobilités, deux parcours devraient être proposés à terme. Les usagers auront la possibilité d'acheter directement des tickets à l'unité, sans condition de zonage, directement via l'application Wallet. L'achat des abonnements nécessitant une authentification de l'usager, les forfaits Navigo hebdo, mensuels et annuels, se fera dans l'application IDF-Mobilités. Mais il sera aussi possible de télécharger son passe Navigo dans Wallet pour profiter de l'ergonomie de l'application native d'Apple comme avec ses billets de train ou d'avion.

Apple prélèvera une rémunération sur l'activation de chaque carte virtuelle. Le lancement est espéré entre les mois de juin et septembre 2023, une période qui devrait coïncider avec l'arrivée d'iOS 17. Des discussions sont aussi en cours en vue de proposer une version dématérialisée des titres de transports directement sur l'Apple Watch. IDF-Mobilités n'est pas en mesure d'indiquer si une bêta publique sera proposée aux usagers des transports franciliens avant la sortie finale de la fonctionnalité sur iPhone.

